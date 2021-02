Se billedserie Den gamle højskole nåede at forfalde meget, før en ny ejer nu har sat dem i stand og indrettet boliger. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Lokalplan til byrådet: Flertal for 190 nye boliger ved højskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalplan til byrådet: Flertal for 190 nye boliger ved højskolen

Roskilde - 02. februar 2021 kl. 17:02 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Et flertal i Plan- og Teknikudvalget har godkendt lokalplanen, der giver plads til 190 nye boliger ved den gamle Roskilde Højskole på Frederiksborgvej. Den skal nu endeligt vedtages i byrådet.

Formanden for udvalget Jens Børsting glæder sig over, at projektet nu kan blive til virkelighed efter mange års tovtrækkeri frem og tilbage.

- Vi har haft en god dialog med mange af borgerne i området, så planen er blevet ændre på flere punkter for også at tage hensyn til deres ønsker, forklarer han.

- Således er boligerne bl.a. blevet koncentreret i fire små blokke med 4 etager, hvilket har skabt et større grønt område i en park, hvor der også bliver offentlig adgang på dette attraktive sted med udsigt til fjorden. Desuden er en række gamle træer blevet bevaret og indgår nu i projektet.

- Endelig har bygherren jo også reddet bygningerne i den gamle højskole, der var stærkt forfalden. Her indrettes også knapt 20 lejligheder i de karakteristiske rødstens-bygninger.

Skat og handel

Den tidligere LO- og teknikformand Torben Jørgensen, som nu er skiftet fra S til SF i byrådet, har også været en stærk fortaler for projektet på højskolegrunden.

- Nu får vi nogle gode boliger med en fin placering, som kan tiltrække beboere til Roskilde. Den slags initiativer er vigtige, fordi de nye indbyggere både vil give kommunen skatte-indtæger og blive kunder i byens butikker.

- Hvis man ønsker, at Roskilde kommune skal få en bedre økonomi, samt at byens handelsliv skal overleve på en god måde i fremtiden, så kan jeg slet ikke forstå, hvis nogen kan være imod det her, siger Torben Jørgensen.

Udsat for afpresning

Merete Dea Larsen (DF) har fra begyndelsen været meget utilfreds med, at både pennsions-selskabet og senere de to brødre, der overtog grunden, efter hendes mening har udsat kommunen og byrådet for afpresning.

- De var ikke tilfreds med den oprindelige lokalplan, der gav lov til en bebyggelses-procent på 25. Derfor har de ladet højskolen forfalde og ødelagt taget, for at få en større udnyttelse. Nu er man så endt på en plan, der trods alt rummer en række forbedringer, og vi skal jo også videre. Men byrådet må sørge for at sende et kraftigt signal om, at kommunen ikke finder sig i denne form for 'gidsel-tagning'.

- Inden længe kan vi nemlig få en ny lignende sag med Svogerslev Kro, som en ny ejer lader stå øde hen. Her risikerer vi også, at det forfalder, så man aldrig får kroen tilbage, og ejeren så kan få sin vilje med at lave lukrative boliger i det hele.

Staunings taler

Den gamle højskole rummer mange historiske minder for Roskilde.

Oprindelig blev den grundlagt i 1907 af Thomas Bredsdorf som en almindelig folkehøjskole, inspireret af Grundtvig og Kold. Alléen op til den gamle hovedbygning er opkaldt efter Bredsdorf.

Efter hans død i 1922 fortsatte familien driften af højskolen frem til 1929, hvor den blev solgt og indrettet til arbejderhøjskole.

Her holdt statsminister Stauning i 1930'erne nogle af sine mest berømt talere. Blandt skolens forstandere var også flere kendte skikkelser som den senere finansminister som Knud Heinesen og den senere udenrigsminister K. B. Andersen.

Da den nye LO-højskole (nu Hotel Comvell) blev opført ved siden af i 1970-erne, overtog pensionsselskabet Pen-Sam bygningerne, der bl.a. blev lejet ud til Tvind-imperiet, som her indrettede en efterskole.

I en række år derefter stod bygningerne tomme og var i stærkt forfald, indtil en ny ejer nu har sat dem i stand.

tk