Ny Østergade-projektet drejer sig om opførelse af over 90.000 etagemeter med bl.a. hotel, stormagasin og 300 boliger på området syd for stationen, fra Københavnsvej helt over til Køgevej-viadukten. Foto: Elmer Madsen

Lokalplan for gigaprojekt tæt på at blive stillet i bero

Alt tyder på, at Roskilde Kommune vil indstille arbejdet med at skabe plangrundlaget for kommunens største anlægsprojekt nogensinde, Ny Østergade-projektet på sydsiden af Roskilde Station.

Årsagen er, at der - snart 10 år efter, at projektet blev præsenteret første gang - stadig ikke er lavet en aftale med ejerne af de arealer, der skal bygges på. Ejerne er DSB og Banedanmark, så salget skal godkendes i Folketingets finansudvalg, men selv om der angiveligt er gjort mange tilløb, er aktstykket aldrig blevet vedtaget. Og så længe staten ikke vil slippe jorden, vil kommunen ikke gå videre med planlægningen.

- Nu er vi nået dertil, hvor vi skal have vished for, om staten er med, for vi kan ikke blive ved med at holde investorer og et helt lokalsamfund i ave, siger borgmester Joy Mogensen (S).