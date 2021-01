Se billedserie I løbet af i år flytter Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv til nye lokaler i det nye kulturhus i Viby. Men hvad skal der ske med den gule bygning? Venstre mener, at bygningen godt må bevares, men skal bruges til andre formål, fordi den bidrager til miljøet omkring Dåstrup Gadekær. Henning Sørensen (S) kunne godt være fortaler for, at den må rives ned. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Lokalhistorisk arkiv: Hvad skal der ske med bygningen?

Roskilde - 12. januar 2021 kl. 06:35 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv er, som det nok er alle bekendt, på vej til nye lokaler i det nye kulturhus i Søndergade i Viby.

Dermed tages der afsked med lokalerne i Dåstrup med udsigt til gadekæret, forsamlingshuset og kirken, og som i en menneskelader har huset arkivet.

Flytningen ventes at finde sted i løbet af 2021, og det betyder, at der skal der noget med arkivbygningen, som kommer til at stå tom.

I årets budgetforlig er der lagt op til, at arkivet bliver solgt, så en privat, firma eller person, kan kaste sig over at skabe noget andet på adressen.

Ingen lokalplan

Men det er ikke så lige til. Der findes ingen lokalplan for området, og i kommunerammeplanen er området med kirken, forsamlingshuset og også arkivet udlagt til offentlige formål, men mere specifik til religiøse institutioner eller gravpladser. Ingen af de to formål ligger umiddelbart lige for.

- Jeg kan ikke se, at det skal være hverken det ene eller det andet. Derfor skal vi have gang i en proces, hvor vi får lavet lokalplan og tillæg til kommuneplanen for at kunne give andre muligheder, siger Jette Tjørnelund (V).

Kom med idéer

At det helt sikkert ender med et salg, er Jette Tjørnelund ikke endelig indstillet på.

- Lad os se hvilke muligheder, der byder sig. En lokalplan-proces med gode input fra naboer og lokalsamfund har jo før kastet spændende ideer af sig. Jeg ved, bygningen er i ringe stand, men jeg synes, dens ydre udseende bør bevares, fordi den giver noget til landsbymiljøet omkring gadekæret, siger Jette Tjørnelund.

Henning Sørensen (S) er også fortaler for et salg.

- Det er jo en del af en rokade for at have penge til at bygge nyt og skabe udvikling i Viby, lige som biblioteksgrunden er tænkt til at få andet formål, og lige som der skal bygges boliger på en del af Cosmos-grunden. Standarden på bygningen er ikke god, så jeg tror, vi gør klogt i at finde folk udefra til at skabe noget nyt i det gamle lokalhistoriske arkiv. Det ligner ikke en kommunal opgave, siger han.

Riv ned eller bevar?

Henning Sørensen er ikke sikker på, at bygningen skal bevares.

- Det er sin sag at fryse historien. Det vil nok i første omgang kræve, at vi putter kommunale kroner i bygningen og laver en lokalplan, hvor vi specificerer, hvad den må bruges til. Jeg ser lige så gode perspektiver i, at en privat udvikler kan få lov at rive den ned og bygge noget nyt. Men jeg synes, vi skal se, hvad lokalsamfundet kan komme med af ideer til, hvad grunden, eventuelt bygningen, kan bruges til, siger Henning Sørensen.

Selve processen omkring en lokalplan og et kommuneplantillæg tegner til at blive sat i gang i foråret.

- Vi skal under alle omstændigheder ikke sælge, før arkivet er faldet godt til i dets nye rammer, siger Jette Tjørnelund.