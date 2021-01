Venstre-formand i Roskilde, Poul Fejer Christiansen, tor og håber, at søndagens landsmøde, hvor Stephanie Lose blev valgt som ny næstformand, var vendepunktet for partiet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Lokalformand: Slut med underholdning i cirkusmanegen

Roskilde - 24. januar 2021 kl. 11:49 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

- Det er helt klart mit og vores håb, at det her landsmøde var en vendepunkt, hvor vi igen kan begynde at beskæftige os med det, vi er bedst til - at lægge vores politi frem og få vores sager igennem. Det er det, vi er her for, ikke for at være underholdning i cirkusmanegen. Det har vi været i den sidste måneds tid, og det er ikke godt.

Det siger formanden for Venstres kommuneforening i Roskilde, Poul Fejer Christiansen, efter at have overværet søndagens ekstraordinære landsmøde, der blev afviklet virtuelt. Det har styrket ham i troen på, at partiet nu er på rette vej og vil styrke sig i fremtiden.

- Jeg synes, det var tre fine taler (af Inger Støjberg, Stephanie Lose og Jakob Ellemann-Jensen, red.). Tre ordentlige og ærlige taler. Det er dejligt at være Venstre-mand i et parti, hvor der ikke bliver stukket noget under stolen, og det er jo tydeligt, hvor de tre står. Som parti står vi i en situation, som vi nok skal komme igennem. Vi var været nede før - for 20 og 30 og 40 år siden - og sådan er det for de fleste partier: Det bølger op og ned, og vi er nede lige nu, men vi har stærke rødder og har været her i 150 år, og vi skal nok komme op igen, siger Poul Fejer Christiansen.

Inger Støjberg sagde blandt andet, at hun er »Venstre-mand helt ind i knoglerne,« men besvarede spørgsmålet, om hun bliver i partiet. Det, tror Poul Fejer Christian, at hun gør.

- Jeg synes, hun signalerede, at hun vil være med til at kæmpe videre, og hendes stemme er også vigtig, når vi som parti appellerer til at få folk med. Jeg kan sagtens genkende det, hun taler om, om at være vokset op i en Venstre-hjem. Det kender jeg til, og det er også min måde at se det på. Der er masser af boller og kaffe, og det er der, vores fundament er, fordi vi kommer bredt ud, siger Poul Fejer Christiansen.

Inger Støjberg sagde, at hun var bekymret for udlændingepolitikken, og at der er brug for en klar og stram udlændingepolitik, hvis Venstre skal vriste magten fra Socialdemoratiet. På det punkt talte Jakob Ellemann-Jensen om at afskaffe retten til sociale ydelser, når man kommer til Danmark. For Poul Fejer Christiansen er det to måder at udtrykke det samme på.

- Jeg kan ikke høre nogen forskel. De bruger måske nogle andre udtryk og betoner nogle forskellige ting, men der er ikke tvivl om, at vi vil have en stam udlændingepolitik, og det har vi villet have hele tiden, siger Poul Fejer Christiansen.

