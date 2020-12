Lokalformand: - Det er en del af vores dna at man kan være uenig

- Det er klart, at det ikke er holdbart, når man har en formand og en næstformand, der ikke kan sammen. Det eneste gode i det her er, at det nu bliver klart, hvilken holdning vi har. Beslutningen er udtryk for, at der ikke skal være nogen tvivl om, hvor vi står, hverken på det ene eller det andet punkt. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi signalerer, at der er noget, der er vigtigere end personer - at vi er et parti, der stadig går ind for lov og orden og retter sig efter loven. Det har der aldrig været tvivl om, siger Poul Fejer Christiansen.

- Det har aldrig været meningen, at alle skal være enige om alt. Der har været uenighed om den politiske linje, Inger Støjberg har stået for, men det indbefatter ikke, at man accepterer, at der er foregået noget, som måske er ulovligt - alt skal gå ordentligt for sig - men når det er sagt, synes jeg, det er fint, at vi har strammere og slappere på udlændingeområdet. Sådan er det, når man er et bredt parti. Så har man en stor spændvidde i holdninger, og det er der plads til. Man kan ikke have partier, der er skræddersyet til én holdning - så ville vi godt nok have mange partier. Det er en del af Venstres dna og historie, at vi har været åbne og forstående over for, at vi ikke er enige om alt. Men det er også klart, at når en beslutning først er truffet, må man bakke op. Så er det dén, der lægger linjen, men selvfølgelig kan alle have deres egne holdninger. Det ligger i det at være liberal, at man er åben, siger Poul Fejer Christiansen.