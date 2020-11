Lokale teenagepiger på scenen i eksplosiv teaterforestilling

Det mest chokerende ved Kundby-pigen var, at hun lignede en helt almindelig dansk teenagepige. Så da den prisbelønnede Tue Biering besluttede sig for at undersøge, hvordan en ung pige kan blive så radikaliseret, at hun begynder at planlægge et bombeangreb på to skoler, valgte han, at der skulle være teenagepiger med på scenen sammen med de professionelle skuespillere.