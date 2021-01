Landinspektør Mette Bach Glitzky er en af de sponsorer, der ønsker FC Roskilde frem i dansk fodbold.

Lokale sponsorer tilbage hos FCR

Roskilde - 26. januar 2021 kl. 19:49 Kontakt redaktionen

Efter at lokale erhvervsfolk har overtaget fodboldklubben FC Roskilde er flere firmaer fra Roskilde også på vej tilbage som sponsorer, hvilket kun vil styrke det økonomiske fundament og give ekstra opbakning.

For kort tid siden forlængede Julie Bruun, der ejer Viby-firmaet CP sit sponsorat, og direktør Claus Grønborg oplever en stigende interesse efter ejerskiftet.

- Interessen har udmøntet sig i en stribe sponsor-aftaler, men det er også en forudsætning for at holde en professionel fodboldklub kørende, forklarer han.

FC Roskilde har i øjeblikket omkring 100 sponsorer, Grønborg tror på, at flere kommer til, og det er også nødvendigt.

Erhvervsnetværk

Nedrivnings-firmaet HTO er en af de lokale virksomheder, der nu bakker FCR op. Medejer Anya Mortensen fortæller, at det især var det nye lokale ejerskab som virkede tiltrækkende.

- Jeg elsker fodbold, og med ejerskiftet var jeg ikke i tvivl om, at vi skulle være med i kredsen af sponsorer. Dels for at sikre klubben en plads i 2. division og dels for at være med i det erhvervs-netværk, hvor man kan få nye forretningsforbindelser, fortæller hun.

Landinspektørfirmaet LE34 var blandt de få, som i 2019 tegnede en sponsorkontrakt for to år, og partner Mette Bach Glitzky er nu indstillet på at forlænge.

- Jeg kan ikke forestille mig andet, end at vi fortsætter med at bakke op. Jeg har nok haft lidt svært ved at identificere mig med klubben de seneste par år, men jeg er sikker på, at de nye ejere vil være en aktiv del af erhvervsnetværket, og det glæder jeg mig til.