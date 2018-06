Se billedserie Fem ud af seks medlemmer af den gruppe fra Sankt Andreas Gruppe i Svogerslev, som har vundet DM i spejder. Fra venstre er det Hector Højlund med maskotten Kenneth, Gustav Jakobsen, Fie Thomsen, Laurits Thomsen og Hjalte Matthiesen. Det sidste medlem, Tobias Mortensen er på efterskole og kunne derfor ikke være med til interviewet. Foto: Kim Rasmussen

Lokale spejdere vandt DM: Tøjged hjalp dem

Roskilde - 02. juni 2018 kl. 12:37 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis der er noget, spejdere går op i, så er det de mærker, de har syet på deres uniform. Hvert mærke er opnået ved at have udført en eller anden form for test på deres færdigheder. Seks seniorspejdere fra KFUM i Svogerslev har netop fået syet tre DM-mærker på deres uniform. Kanten har forskellige farver og viser, at de både har deltaget i DM, kommet videre fra kvalifikationen og vundet DM i spejder.

- Vi er de eneste, som har alle tre, fortæller Hector Højlund.

Gruppen var den ene af to fra Svogerslev, som i pinsen deltog i DM.

DM for både senior og trop blev holdt samtidig. Da KFUM i Svogerslev rykker spejderne op til senior allerede i 8. klasse, mens de fleste andre først gør det i 9. klasse, var gennemsnitsalderen sådan, at gruppen stillede op i konkurrencen for trop-grupper, som er lidt yngre.

For hver opgave under DM får gruppen nogle point. Der er 3000 point at hente, men det kræver toppoint i alle opgaver. Gruppen endte med at vinde med 1911 point.

- Der var 238 point ned til nummer to, fortæller Hjalte Matthiesen.

Leder skal tatoveres

Kenneth er en kæpged fra 2014, der i sin tid er indkøbt i Ikea. Han har en særlig plads hos spejderne.

- Vores patruljenavn er Kenneths vogtere, oplyser Fie Thomsen.

Gruppen fik lov til at have Kenneth med, så tøjgeden var med under hele DM.

Spejderne har endda fået lavet en T-shirt, som foran har det officielle DM-mærke, men på ryggen står der Kenneths vogtere, og så er der en tegning af Kenneth.

T-shirtsene havde spejderne på under uniformen, men når det blev for varmt, røg uniformen, og så kunne alle se T-shirten.

Inden DM var spejderleder Ole Højlund måske lidt for kæk og sagde, at hvis spejderne vandt DM, så ville han få tatoveret Kenneth. Det har givet en del bemærkninger fra spejderne, siden de vandt.

- Tiden til tatoveringen er bestilt, siger Ole Højlund med et skævt smil.

