Lokale sparer en (vand)hund i svømmehallen

Mange glæder sig til at kunne afprøve den ny svømmehal i Roskilde, og til den tid kan alle, der bor inden for kommunens grænser, også glæde sig over at kunne komme billigere ind end alle andre.

Efter at have genovervejet prispolitikken har kultur- og idrætsudvalget nemlig valgt at differentiere priserne på månedskort til Roskilde Badene. Først var der lagt op til, at et månedskort skulle koste 500 kroner, men den endelige beslutning blev, at kommunens egne borgere skal slippe med 450 kroner, mens alle andre må af med 550 kroner. For børn, unge, seniorer og veteraner bliver prisen 300 kroner for lokale og 400 kroner, hvis man bor i en anden kommune. Man kan sige, at forskellen i pris er en hund - måske ligefrem en vandhund.