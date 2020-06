Bolund nord for Risø kan være et udflugtsmål til dem, der skal holde ferie hjemme denne sommer. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Lokale skal hjælpe hinanden med at være turist i Roskilde

Roskilde - 09. juni 2020 kl. 17:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods genåbningen kan mange stadig se frem til at skulle holde ferie under hjemlige himmelstrøg, og nogen kommer ikke engang uden for kommunegrænsen. Men her er der faktisk også en del oplevelser at hente, og derfor har VisitRoskilde pustet nyt liv i siden www.visitroskilde.dk/lokale-anbefaler, hvor borgerne kan anbefale seværdigheder og naturoplevelser, som man måske ikke kender til, hvis man bor i en anden del af kommunen.

- Man kan sagtens prøve noget, man aldrig har prøvet før i Roskilde - og man kan genbesøge og genopdage. Vi vil gerne inspirere både dem, som kommer »langvejsfra«, dem som holder flere ugers ferie hjemme, dem som tager på endagsture, og dem som måske arbejder her og ikke normalt har tid til at opdage de mange unikke seværdigheder og naturoplevelser, som findes i Roskilde, siger projekt- og turismekoordinator Louise Faber fra VisitRoskilde.

Sammen med Byens Hus har VisitRoskilde holdt et arrangement med det formål at give svar på spørgsmål om, hvordan man kan holde ferie hjemme i Roskilde, men samtidig opleve noget nyt. Til arrangementet, der foregik via chat og livestream på Facebook, blev det tydeligt, at stolte lokale medborgere er de bedste guider, man kan drømme om.

- Roskilde Kommune er jo stor, og som medborgere ser vi vores omgivelser med forskellige øjne. Undervejs i arrangementet begyndte deltagerne at give hinanden gode ideer. Jeg bor fx selv i Jyllinge, og pludselig kunne jeg jo se, at det, jeg føler, er hverdag, sagtens kan være en ny skøn udflugt for én fra Viby eller Svogerslev, siger Mie Hein fra Byens hus, der var arrangementets online-vært.

VisitRoskilde opfordrer til at bruge hashtagsene #mitroskilde #visitroskilde og #baredanmark på de sociale medier for på den måde at dele Roskilde med både lokale og udefrakommende.

