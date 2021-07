Se billedserie Roskilde Havn er propfyldt i år, men fordi de lokale bådejere i år er sejlet på ferie i højere grad end tidligere, er der alligevel god plads til gæstesejlere. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Lokale sejlere knækker havnens pladsproblem

Roskilde - 20. juli 2021 kl. 12:57 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

For havnen i Roskilde så sommeren 2021 på forhånd ud til at byde på et absolut minimum af albuerum.

På sin ekstraordinære generalforsamling i august sidste år havde Roskilde Havneselskab nemlig besluttet et udvide havnen, og i forlængelse af det var der solgt 60 bådepladser i sikker forventning om, at pladserne ville være etableret, inde sejlsæsonen gik i gang, og bådene skulle i vandet igen.

Sådan gik det ikke. Den tilladelse, som Kystdirektoratet havde givet, og som hele udvidelsen af havnen hvilede på, blev nemlig annulleret, da Danmarks Naturfredningsforenings klage over havneudvidelsen fik medhold i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Og så var gode råd dyre, for de nye pladser var jo solgt.

Med lodder og trisser Men det går faktisk rigtig fint med at få plads til alle både, fortæller havnefoged Sven Hvid.

- Da vi blev stoppet i at bygge, gik jeg i gang med at spørge de 60 nye andelshavere og de gamle, hvad de skulle næste sommer, og bad dem hjælpe på alle mulige leder og kanter. Og det viste sig, at mange af de nye andelshavere stadig havde deres gamle plads i andre havne, og mange af dem sagde, at de bare blev dér, indtil udvidelsen af havnen er færdig. Og så var der en håndfuld af vores egne, der sagde, at de ville lade båden blive på land, fordi de alligevel har nogle reparationer, der skal laves på båden, så vi har lige akkurat fået det til at hænge sammen med de ekstra pladser, der blev lavet, siger Sven Hvid.

De ekstra pladser, der er kommet, er etableret inderst på C-broen, hvor nogle af fastliggerne har accepteret at rykke over i inderhavnen midlertidigt, således at der har kunnet slås pæle i på ydersiden af C-bro, hvor der således - ligeledes midlertidigt - er blevet plads til en snes både. Der er således flere både i havnen end nogensinde før, men ingen behøver at ligge uden på hinanden. Der er plads til alle.

- Men det er spændt til bristepunktet - fuldstændig, siger Sven Hvid.

Flere på sejlerferie Og så alligevel ikke, for selv de gæstesejlere, der tager den lange tur ind i bunden af Roskilde Fjord, er der plads til - også selv om der faktisk ser ud til at komme flere gæster sejlende til havnen end sidste år.

- I weekenden var der propfyldt med gæster, og lige nu ligger besøgstallet 10-15 procent over sidste år - det er meget bestemt efter, hvordan vejret har været. Men man kan stort set altid finde en plads rundt omkring. I nogle havne kan man ikke se vandet for både. Sådan er det ikke i vores havn, siger Sven Hvid.

Han forklarer, at det er de lokale sejlere, der skaber pladsen til gæsterne.

- Rigtig mange af vores egne er ude at sejle, og dét er nyt. Og det er formentlig, fordi de ikke tager ud at rejse, men holder sommerferie i Danmark, vurderer Sven Hvid.

Ros til havnekontor Blandt de tilsejlende gæster er rigtig mange udlændinge. Hollændere, tyskere og svenskere har der allerede været rigtig mange af, selv om deres ferieperiode kun lige er ved at starte op, så det lader ikke til, at risikoen for coronasmitte påvirker nabolandenes sejleres lyst til at feriere i danske farvande.

- Jeg tror, de udenlandske sejlere ikke er så bekymrede for at komme til Danmark, fordi vi har fornuftigt tjek på smitten, siger Sven Hvid.

Uanset hvorfra gæstesejlerne kommer, er der én ting, de alle lægger mærke til. Det er det nybyggede havnekontor, som også rummer faciliteter, som de besøgende kan nyde godt af - fx baderum, køkken og opholdsstue.

- De, der kommer herned, siger, at det er nok et af Danmarks 10 flotteste havnekontorer, vi har. Det får vi meget ros for, siger Sven Hvid.

