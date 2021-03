Mette Bach Glitzky fra landinspektørfirmaet LE34 ser frem til at være med til at udvikle Sankt Hans vest til et nyt boligområde i Roskilde. Her ses hun sammen med borgmester Tomas Breddam. Foto: PR

Send til din ven. X Artiklen: Lokale landmålere stolte over at skulle måle op i egen baghave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale landmålere stolte over at skulle måle op i egen baghave

Roskilde - 26. marts 2021 kl. 19:16 Kontakt redaktionen

Landinspektørfirmaet LE34s afdeling i Roskilde har fået opgaven med at stå for opmålingerne og udstykningerne, når den vestlige del af Sankt Hans skal omdannes fra psykiatrisk hospital til et nyt boligkvarter.

- Jeg er meget stolt over, at vi som lokalt firma er med i så markant et byudviklingsprojekt, som kommer til at brande Roskilde Kommune som en endnu mere attraktiv bosætningskommune, end den allerede er, siger Mette Bach Glitzky, der er afdelingsleder for LE34 i Roskilde.

- Det er superspændende for vores medarbejdere, der bor i byen, at hjælpe med udviklingen af deres eget nærområde. Ligeledes er det som virksomhed dejligt at kunne bidrage med vores store erfaring med ejendoms- og byudvikling i vores egen baghave, siger hun.

Med det fremtidige Sankt Hans vil Roskilde Kommune skabe plads til cirka 400 nye boliger, som skal kunne rumme både gamle og unge og folk på alle indkomstniveauer.

Hospitalets bevaringsværdige bygninger skal danne ramme for såvel erhvervsliv som diverse aktiviteter. Netop de bevaringsværdige bygninger og sjælen i området er ifølge den lokale landinspektør med til at gøre det til et meget anderledes byudviklingsprojekt.

- Ofte tager man bar mark i brug, når et nyt bykvarter skabes, men her har vi et eksisterende område, som skal videreudvikles. Det bliver en speciel og særlig stemning for beboerne at flytte ind i en nybygget bolig, hvor der allerede er sjæl, høje træer og smuk bevaringsværdig arkitektur, siger Mette Bach Glitzky.

Allerede i 2016 begyndte LE34 med at udstykke det tidligere Sankt Hans Hospital for Region Hovedstaden og har derigennem opnået et stort kendskab og godt grundlag for yderligere arbejde på stedet.

Udover at være tilknyttet som landinspektør i forbindelse med byudviklingen af det fremtidige Sankt Hans er LE34 også tilknyttet byggeriet af det nye Psykiatrisk Center Sct. Hans.

relaterede artikler

Nu har Roskilde Kommune købt Sankt Hans Vest 09. september 2020 kl. 15:40

Velkommen til fremtidens retspsykiatri 30. april 2020 kl. 11:48