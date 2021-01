Fanen for FC Roskilde skal på ny veje flot i vinden over Roskilde Idrætspark, håber de nye lokale ejere af fodboldklubben. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Lokale investorer overtager FCR - klub skal tilbage i det gode fodbold-selskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale investorer overtager FCR - klub skal tilbage i det gode fodbold-selskab

Roskilde - 05. januar 2021 kl. 20:15 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

En gruppe lokale investorer vil nu overtage FC Roskilde i et forsøg på at få den traditionsrige klub til at overleve i landets gode fodbold-selskab. Bag initiativet står en række erhvervsfolk fra Roskilde-området, og én af gruppens kendte skikkelser er også udset til at blive ny formand.

De overtager efter Carsten Salomonsson, der kom til i foråret 2019, hvor en konkurs truede med at lukke klubben.

De nye ejeres overtagelse af klubben er endnu ikke endeligt faldet på plads, men alle detaljer ventes godkendt onsdag.

Undgå nedrykning FC Roskilde er efter nedrykningen fra den næstbedste række 1. division i 2019 nu placeret i 2. Division Øst - i øvrigt sammen med de nyoprykkede bysbørn fra Roskilde KFUM.

Men efter denne sæson ændres Danmarksturneringen kraftigt, så der i stedet for de to anden divisioner kommer en ny landsdækkende 1. division som tredjebedste række. For at komme med i denne, skal FC Roskilde placere sig i den øverste halvdel af 2. Division Øst - og det gælder i øvrigt også for Roskilde KFUM.

De nye ejere skyder nu penge i FCR, så klubben får bedre mulighed for at nå det. Målet er, at Roskilde som en af landets 10 største byer bør være med længere fremme i dansk fodbold.

Tabte millioner FC Roskilde blev startet i 2004 som en fælles professionel overbygning på de tre lokale klubber: Roskilde Boldklub af 1906, Svogerslev og Himmelev-Veddelev. De to sidstnævnte forlod dog klubben efter nogle år, og derefter er RB06 alene tilbage som moderklub, mens der også har været sportsligt samarbejde med andre lokale klubber.

Den første formand var advokat Thomas Fogt, og derefter overtog byrådsmedlem Carsten Wickmann (K) posten gennem 10 år frem til sin død.

Han blev efterfulgt af to københavnske erhvervsfolk Bo Tue og siden Carsten Salomonsson. Specielt førstnævnte nåede at putte langt over 10 millioner i klubben, der i denne periode hentede flere kendte Superliga-veteraner i et forsøg på at nå toppen af dansk fodbold.

Men det lykkedes ikke, selv om FCR i sæsonen 2016-17 blev nummer 4 i 1. division og dermed kun var én plads fra at spille med om oprykning til Superligaen.

Så slap pengene op, og holdet røg i de to næste sæsoner ned af rangstigen til den nuværende placering i den nederste halvdel af 2. Division Øst.

tk