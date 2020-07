Lokale indbrud var organiseret kriminalitet

Et medlem af banden har været en 24-årig chilener, som ved Retten i Roskilde blevet idømt seks måneders ubetinget fængsel og udvisning fra Danmark. Han blev dømt for groft hæleri, der kunne føres tilbage til seks indbrud begået i marts og april i Roskilde, Ringsted, Helsinge, Søborg og Charlottenlund. Dertil kommer et stort antal andre tyvekoster, som var pakket ned i en kasse og afsendt til Chile.