Roskilde Garden i fuld gang med at spille og opmuntre de mere end 25.000 løbere til Royal Run i København mandag aften. De søde drenge gav i hvert fald denne journalist energi til at løbe videre. Foto: Britt Nielsen

Lokale gardere spillede for kronprinsen

Undervejs var blev der spillet musik for løberne, og ved 5,4 kilometer var det Roskilde Garden, som stod for musikken. En gruppe af de mindre medlemmer havde stillet sig ud og var klar til at give et opmuntrende high five. Det tilbud tog mange af løberne imod.