Martin Sattrup fra Erhvervsforum sørger for rådgivning til Roskilde-forretninger og virksomheder om, hvad de skal gøre for at få andel i den økonomiske støtte under corona-lukning.

Lokale firmaer får hjælp til at hente corona-støtte

For at hjælpe de mange Roskilde-forretninger og andre lokale virksomheder, der har behov for at få del i den lovede statsstøtte under corona-lukningen, gennemfører Erhvervsforum nu en række aktiviteter i samarbejde med detailhandelens lokale organisation Roskilde Handel.