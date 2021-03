Lokale batterier skal producere drikkevand i Afrika

Firmaet Danske Nerve Smart Systems, der er hjemmehørende i Roskilde, skal i et samarbejde med det amerikanske firma Energy and Water Development Corporation, EAWD, sørge for, at der kommer drikkevand i områder, hvor der er udfordringer med at skaffe vand.

I de næste halvtreds år vil verdens befolkning stige med 40-50 procent, hvilket vil et endnu større pres på at få vand til alle.

Atmosfærisk vandgenerator

EAWDs atmosfærisk vandgenerator gør det muligt at udvinde drikkevand ved at kondensere fugtigheden i luften. Den atmosfæriske vandgenerator har sine rødder fra minerne, hvor luften under jorden skulle køles ned. Nedkølingen resulterede i biproduktet; kondensvand.

Med batterisystemet fra Roskilde-firmaet bliver det muligt at gemme den grønne og overskydende energi, således at den kan anvendes til senere at producere vand.

Batterierne vil være med til at mindske behovet for forbindelse til el-nettet, hvilket åbner muligheden for at systemet kan bruges flere steder med primitiv el-infrastruktur, understreger firmaet.