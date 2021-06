Lokal storkeunge er blevet historisk

- Vi havde frygtet lidt, at den store storkeunge ville være noget mere urolig. Den er trods alt tæt på at være otte uger gammel, og derfor lå der en lille bekymring for, om den kunne tænkes at springe ud af reden. Men det stod hurtigt klart, da vi forsigtigt nærmede os reden, at der ikke var noget at være bange for. Storkeungen var helt rolig - og det samme var Michael Kaatz, siger formand for Storkene.dk, Jess Frederiksen.