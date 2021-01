For Gitte Simoni (DF) og skole- og børneudvalget handler det lige nu om at få plads til Vindinges børn i Vindinge. Så må man senere se på, om der bliver behov for at bygge.

Lokal politiker: Pavilloner til børn er bedst her og nu

Det er ikke bare en panikløsning at opføre pavilloner for at få plads til flere børn i Børnehuset Hjortkær. Det mener skole- og børneudvalgsmedlem Gitte Simoni (DF), der selv bor i Vindinge.

- Jeg ser det ikke som en nødløsning, men en løsning på, at flere af Vindinges børn kan blive passet i Vindinge. Når man flytter til en landsby som Vindinge, køber man ind på den pakke at kunne få passet sine børn lokalt, få børnene i den lokale skole og til lokale fritidsaktiviteter. For mig er det førsteprioritet. For mig er det ikke en varig løsning, at børnene skal gå i en pavillon, siger hun.