Se billedserie Svogerslev Lokalråd havde fået lavet nogle tegninger, som viser, hvordan en ny multihal i Svogerslev kan komme til at se ud. Men byens idrætsforeninger er blevet sendt hjem for at komme med deres vildeste drømme. Først senere vil en arbejdsgruppe finde ud af, hvad der er realistisk.

Lokal opbakning til ny multihal i Svogerslev

Roskilde - 16. maj 2018 kl. 15:32 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med Svogerslev Lokalråd i spidsen er der sat gang i et arbejde, som på sigt skal give Svogerslev en helt ny multihal.

- Der er kæmpe opbakning. Behovet er jo åbenlyst for enhver, fordi det vedrører alle aldersgrupper. Vi mangler tidssvarende faciliteter, siger formand for Svogerslev Lokalråd, Tim Bang og påpeger, at Svogerslev bare vil have, hvad eksempelvis Jyllinge, Vindinge og Gadstrup har.

På mødet blev der vist tegninger, hvor en ny hal er bygget ind mellem Lynghøjskolens gymnastiksal og den nuværende hal i Svogerslev. Tim Bang indrømmer, at Roskilde Kommune slet ikke er blevet spurgt, om det kan lade sig gøre.

- Vi er så frække, at vi ikke spørger om lov, siger Tim Bang og påpeger, at de skal begynde et sted, og at idéen til den placering er blevet født i Svogerslev Gymnastikforening.

Det er helt nyt for Claus Larsen (S), formand for Kultur og Idrætsudvalget, at der er kræfter i Svogerslev, som nu vil kæmpe for en ny multihal.

- Men jeg roser initiativet. Hvis de lokalt mener, at der er behov for det, må vi se på det, siger han og fortæller, at han dog vil afvente den idrætsfacilitetsanalyse, som kommunen er i gang med at få udført.

Den første del af analysen får udvalget at se på deres næste møde, og den vil blandt andet afdække, hvor meget kommunens faciliteter bliver brugt i øjeblikket, og hvor der kan være behov for udvidelser.

