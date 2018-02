Send til din ven. X Artiklen: Lokal mølle var ikke i sørgeposition: Ejer havde intet hørt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal mølle var ikke i sørgeposition: Ejer havde intet hørt

Roskilde - 20. februar 2018 kl. 14:11 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Landet over stod vingerne på mange møller i dag i såkaldt sørgeposition for at ære prins Henrik i forbindelse med hans bisættelse.

Men det havde ejeren af Maglehøj Mølle, John Mejer Petersen, bare slet ikke hørt noget om, og derfor var den lokale mølle på Maglehøjgårdsvej 6 i Stærkende ikke i sørgeposition i formiddag.

- Vi vidste desværre ikke, at det skulle gøres. Det har vi ikke fået noget at vide om, og det er jeg egentlig lidt ked af, for jeg havde ikke noget imod prins Henrik og havde gerne vist ham den respekt, forklarede John Mejer Petersen, da DAGBLADET Roskilde fangede ham tirsdag morgen.

Efter planen skulle møllerne stå i sørgeposition fra solopgang og frem til klokken 12.00, og den lokale mølle kunne derfor ikke nå at være med.

- Det er en ret omstændig proces for os at flytte på vingerne, for vi ville skulle flytte en masse ting, og jeg skulle have fat i nogen, der kunne hjælpe mig. Havde jeg bare fået det at vide i går (mandag, red.), så havde vi gerne været med, forklarer John Mejer Petersen.

Møllevingerne står til daglig i den position, der kaldes saks, altså hvor vingerne står diagonalt, men i sørgeposition danner vingerne i stedet et kors. Ifølge traditionen må de ikke stå sådan til daglig, da det i gamle dage blev set som et misbrug af korsets tegn.

De danske møller markerede prins Henriks bisættelse, da prinsgemalen siden 1988 og frem til sin død var protektor for de gamle danske vand- og vindmøller gennem Dansk Møllerforening.