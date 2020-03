Lokal kunstner sender ministre en »kamelfant« som tak

Statsminister Mette Frederiksen og kulturminister Joy Mogensen har fået en munter skulptur af en elefant med en kamel på ryggen til at pynte på hver deres kontor. Skulpturen er udført og skænket af maler og keramiker Carl-Christian Jensen fra Roskilde som tak for Folketingets prisværdige evne til at grine sammen på trods af uenigheder. Symbolet på det er statsministerens grineflip ved Folketingets åbning i oktober, da hun fortalte om statens køb af cirkuselefanten Ramobiline og kamelen Ali, som var blevet venner.

Det var Joy Mogensen som sådan ikke en del af, men Carl-Christian Jensen ville også takke for hendes otte år som Roskildes borgmester. Kulturministeren har da også kvitteret ved at takke ja til invitationen til at besøge kunstbutikken Colab2shop på Musicon, hvor lokale kunstnere og kunsthåndværkere sælger deres værker. Dermed håber kunstneren med base på Musicon at kunne trække lidt opmærksomhed til butikken, der har eksisteret i et års tid og er forsøg på at finde ud af, om der er basis for sådan en butik i området, når den til sommer må flytte for at gøre plads til nybyggeri.