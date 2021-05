Artiklen: Lokal erhvervsmand på valg til Realdania: Vil have flere unge medlemmer

Realdania skal have flere unge medlemmer. Sådan lyder det fra administrerende direktør i Danske Byggecentre, Palle Thomsen fra Jyllinge, som genopstiller til repræsentantskabet for Realdania, som er en filantropisk forening.

- Andelen af unge ud af Realdanias 165.000 medlemmer er for lille. Vi skal derfor være langt mere der, hvor de unge er. Blandt andet på de sociale medier, hvor vi skal fortælle dem om vores gratis vejledning fra nogle af de mest vidende byggefolk i Danmark, siger Palle Thomsen.

- Et medlemskab er gratis, så alle boligejere kan være med. Der er hjælp at hente, hvis man ønsker, at huset skal være bæredygtigt. Er man til eksperimentelle huse eller klassiske parcelhuse, så er der også ekspertise, man kan trække på. Og så bliver man en del af spændende fællesskab, siger Palle Thomsen.