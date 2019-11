Julebelysningen har sat følelserne i kog, når betalingen har været debatteret på de sociale medier og i de lokale medier. Formand for Roskilde Handel Torben Stevold tror, det har været med til, at flere butikker har valgt at støtte julebelysningen i år. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Lokal debat har givet flere penge til Roskildes julebelysning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal debat har givet flere penge til Roskildes julebelysning

Roskilde - 15. november 2019 kl. 14:06 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for Roskilde Handel Torben Stevold konstaterer, at selv om det så sort ud for julebelysningen i Roskildes bymidte, har byens butikker nu spyttet så meget i kassen, at Roskilde Kommune kan nøjes med at betale en underskudsgaranti på 100.000 kroner.

Læs også: Skatteborgerne skal ikke hænge på julebelysningen

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at den dialog om julebelysningen, som har været meget følelsesladet, på de sociale medier og i de lokale medier, har fået butikkerne til at støtte julebelysningen, siger Torben Stevold, som kan se, at dem som betaler, er et bredt udsnit. Der er både servicefunktioner, enkeltmandsvirksomheder og kædebutikker.

Han har de sidste tre år kunnet se faldende støtte til julebelysningen fra byens butikker.

Det har blandt andet betydet, at julebelysningen sidste år fik et underskud på godt 300.000 kroner.

Hvis Roskilde Handel skulle dække sådan et underskud igen, ville foreningen være i fare.

For at redde julebelysningen valgte Roskilde Kommune derfor at finde pengene, da der allerede var sat 250.000 kroner af til julemarkedet på Stændertorvet, som ikke bliver til noget.

Byens helte

Da butikkerne har samlet 450.000 kroner ind, og julebelysningen koster 550.000 kroner, kan kommunen derfor nøjes med underskudsgarantien på 100.000 kroner.

Torben Stevold håber stadig, når julebelysningen kommer op og hænge, at det sender et signal til dem, som ikke har været med til at betale

Hvert år plejer handelsstandsforeningen at takke støtterne af julebelysningen i en annonce.

I år bliver der dog også indført et klistermærke, som støtterne kan hænge i deres vindue allerede, når lysene bliver tændt.

- De er byens helte, siger Torben Stevold og kalder det uværdigt, når han nærmest har skulle gå tiggergang for at få butikker til at betale.

Klistermærkerne har ikke været kendt, så de har ikke haft en indflydelse på, at der er kommet en del støtte til julebelysningen de sidste uger.

Der er nedsat et udvalg, som skal finde en løsning, så julebelysningen ikke render ind i problemer fremover.

- Hvis alle meldte sig ind i handelsstandsforeningen, ville vi aldrig mere diskutere julebelysningen, siger Torben Stevold og bekræfter, at så kunne man hæve kontigentet og lade det betale for de strålende julelys i byens gader.

relaterede artikler

Formand opfordrer Viby og Jyllinge: Søg julehjælp 25. oktober 2019 kl. 15:04

Nyt lys skal gafle julekunder 30. oktober 2015 kl. 13:21