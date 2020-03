Loge kom forbi med varme gaver

Logen Sct. Ib-Intra i Serapions-Ordenen var mandag forbi Kirkens Korshærs varmestue Kafé Klaus for at overrække 15 jakker med aftagelig fleece og 15 par uldne sokker. Det var dog ikke første gang i år, at Kafé Klaus fik besøg af Roskilde-logen, som også var forbi den 2. januar med 27 vinterparkacoats.

- I Serapions-Ordenen er vi glade for at kunne hjælpe nogle af de mennesker, der i forvejen har det svært i denne tid, siger Knud Jæger fra Humanitært Udvalg i Sct. Ib-Intra og tilføjer, at det er lige så vigtigt at rose de mange frivillige, der gør en indsats for andre.