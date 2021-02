Julemærkehjemmet Liljeborgs forstander Henrik Bøtkjær modtog på vegne Julemærkefonden en donation fra Roskilde-logen Sct. Ib-Intra. Han står i midten flankeret af logemester Poul-Erik Bryde Hansen (th) og formand for Humanitært Filantropisk Udvalg Erik Bielecki Fuhr Hansen (tv). Foto: Serapions-Ordenen

Loge fik endelig overrakt donation til Julemærkefonden

Serapions-Ordenen repræsenteret ved Logen Sct. Ib-Intra i Roskilde skulle i december have overrakt en donation på 10.000 kroner til Julemærkefonden, men det blev af flere årsager udskudt.

Nu lykkedes det så endelig, da logemester Poul-Erik Bryde Hansen og formand for Humanitært Filantropisk Udvalg Erik Bielecki Fuhr Hansen trodsede vinterkulden og mødte op på Julemærkehjemmet Liljeborg i Roskilde.

Forstander Henrik Bøtkjær modtog donationen på vegne af Julemærkefondentakkede mange gange for beløbet, som falder på et tørt sted og vil komme mange udsatte og sårbare børn til gavn, særligt efter genåbningen den 7. februar.

Serapions-logen Sct. Ib-Intra glæder sig over at kunne bidrage til Julemærkefondens arbejde med børnene, og at logens humanitære udvalg holder gang i hjulene trods nedlukning af loge og forsamlingsforbud.