Løvinderne har slået et slag for julemærkehjemmet

Roskilde - 06. juni 2020 kl. 11:17 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

19.351,44 kroner står der på den laminerede seddel. Det er det beløb, dameklubben Løvinderne i Ledreborg Palace Golf Club har indsamlet og doneret til Julemærkehjemmet Liljeborg.

Vibeke Harbud og Charlotte Ronicke Moberg fra Løvinderne var forbi julemærkehjemmet for at markere donationen. Her hilste de på Mille Leth på 12 år, som kommer fra Herfølge, og Victor Kold Nilsson på 13 år. som kommer fra Herfølge-egnen.

Der er endnu ikke fuldt blus på julemærkehjemmet, og da Løvinderne sidste år var på rundvisning, blev der kun tale om et kort besøg i haven og i et mødelokale. Både Mille Leth og Victor Kold Nielsson var begyndt på et ophold, men blev sendt hjem, da Danmark lukkede ned på grund af corona-krisen. De har sammen med de andre børn, som ikke har fået fuldt udbytte af deres ophold, fået tilbudt et helt nyt ophold.

- Det bedste ved at være på julemærkehjem er venskab. Vi har morgenløb, og nogle gange snakker man sammen imens, fortalte Mille Leth, som manglede den mulighed, da hun var sendt hjem.

Victor Kold Nilsson sagde, at det bedste ved julemærkehjemmet er fællesskaber.

Golfdag på ønskesedlen Løvinderne havde planlagt en overrækkelse, hvor børnene kom ned til Ledreborg Palace Golf Club. Her ville klubbens træner undervise børnene, som efterfølgende skulle spille på Par 3 banen med støtte fra medlemmer af dameklubben, men det kom corona i vejen for.

- Jeg syntes, det kunne være sjovt, hvis nogle af børnene kunne komme ud og spille golf, sagde viceforstander Carsten Nowak Salomon, som tidligere har arbejdet på julemærkehjemmet i Skælskør og her oplevet en golfdag, som var en super god og sjov oplevelse.

Pengene fra Løvinderne vil blive brugt på julemærkehjemmet. Selv om julemærkehjemmet er nyt og har fået mange ting, påpegede Carsten Nowak Salomon, at det er rart at have nogle penge, når ting går i stykker.

Mere kendt hos herrerne Løvinderne har hvert år en indsamling. I 2018 samlede de ind til Mødrehjælpen i Roskilde.

- I år samler vi ikke ind til noget, men vi har nogle tanker om 2021, sagde Vibeke Harbud og forklarede, at der ikke bliver så mange indsamlingsmuligheder i år.

Pengene kommer blandt andet ind ved salg af øl og vand og lignende i forbindelse med en spilledag for herrerne en gang om måneden. Derudover har de også en årlig kønnenes match, hvor pengene fra tilmeldingsgebyret går til indsamlingen. Sidste år var der også lotteri til matchen.

- Det gør også, at dameklubben er blevet mere kendt i herreklubben, sagde Vibeke Harbud og fortalte, at der er god opbakning til indsamlingen, fordi pengene går til lokale formål.

