Løse hunde generer sørgende på kirkegården: - Vi må forbyde hunde hvis folk ikke holder dem i snor

Østre Kirkegård i Roskilde er stor, flot og velegnet som offentlig park. Det ser domsognet også gerne, at den bliver brugt som, men det skal balancere med funktionen som kirkegård. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Roskilde - 09. juli 2021 kl. 14:16 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Forestil dig, at du besøger gravstedet for en af dine nære, som er gået bort for nylig. Den private, stille sørgestund bliver forstyrret af en hund, som løber rundt mellem gravstederne.

Det er ikke første og eneste gang, for ofte er der løsgående hunde på kirkegården. Der har også været hundelorte på stierne, og hvem ved, om de ikke også tisser på gravstederne? Den oplevelse har Anders, der ofte besøger et nært familiemedlems grav på Østre Kirkegård i Roskilde.

- Vi har fuld forståelse for, at det er et meget smukt sted, men derfra til, at man slipper sin hund løs og lader den rende rundt og skide uden at samle lorten op. Det kammer over, når der ikke bliver taget hensyn til gravstederne eller de pårørende, siger han.

Vrede hundeejere Flere gange har han høfligt bedt hundeejere om at holde deres hund i snor. Det skal de også ifølge kirkegårdens regler og skiltet ved indgangen, men henvendelserne er blevet mødt med vrede og ukvemsord.

- Det er forbløffende, at man tænker, det er i orden at have sin hund løbende rundt blandt grave. At man så kan blive vred over, at andre påpeger det, er også lidt utroligt, siger Anders, der også oplever, at kirkegårdens store græsarealer bliver brugt til hundetræning.

Anders er ikke hans rigtige navn. Han har bedt om at være helt anonym, da han er bange for, at en vred hundeejer vil lade det gå ud over det gravsted, familien besøger.

Frygter konsekvensen Det vil formentlig ikke ske, men han tør ikke løbe risikoen, fordi enkelte hundeejere tager det meget ilde op at få påtalt, at de ikke har hunden i snor. Af samme grund har han ikke anmeldt nogen af hundeejerne.

- Jeg tror kun, det ville eskalere konflikten, hvis jeg tog et billede og sagde, at jeg ville anmelde det. Derfor synes jeg, kirkegården burde gøre noget ved det, siger Anders.

Han mener, at der som minimum burde være flere skilte om, at man skal huske at holde sin hund i snor - og ikke mindst, at der en bøde på 2000 kroner for ikke at gøre det. Problemet kan være, hvem der skal håndhæve det.

- Jeg tror, det vil hjælpe med et skilt med, at hunde skal føres i snor, og at det straffes med en afgift. Måske skal graverne sige til hundeejerne, at de får 2000 kroner i bøde, hvis de bliver set en anden gang, men personalet har måske heller ikke lyst til at være grove ved besøgende, siger Anders.

Man må gerne have hund med på Østre Kirkegård, men de skal være i snor. Det er dog ikke alle hundeejere, der efterlever den regel, og de løse hunde er en gene for dem, der besøger efterladte på kirkegården. Foto: Kristian Jørgensen

Pokemon-larm Det bedste vil derfor være, at hundeejere og andre besøgende bliver mere opmærksomme på, at de er på en kirkegård, hvor folk kommer for at sørge.

Det gælder også Pokémon Go-spillere, der kommer i flokke til Østre Kirkegård, fordi der er et såkaldt hotspot i mobilspillet, hvor man kan fange mange pokémons. Det kan foregå ret så højlydt, og det er ikke alle, der tænker over, hvis de står tæt ved en grav, hvor nogen lige har tændt et lys for en afdød.

Anders har ikke noget imod pokémonspillere og andre, der bruger kirkegården som udflugtsmål, men hensynet og balancen mellem kirkegård og park er skredet.

- Hvis de går stille og roligt, er det helt okay. Men når der går så meget stemning i det, at det går ud over dem, der besøger deres næres gravsted, så synes jeg, det er for meget, siger han.

Derfor har han også henvendt sig til Pokémon Go for at spørge, om de vil fjerne hotspottet, så spillerne ikke samles i samme omfang. Det vil de godt, hvis kirkegården beder om det. Anders her derfor været i kontakt med kirkegårdsledelsen, der dog ikke ønsker at få hotspottet fjernet.

Kirkegårdsleder Rasmus Christoffersen er på ferie og kan derfor ikke uddybe, hvorfor hotspottet skal blive.

Kan ende med forbud Problemet med løse hunde på især Østre Kirkegård er ikke nyt for Roskilde Domsogns menighedsråd.

- Vi er meget bevidste om, at det er et stort problem, men vi har ikke folk, der går rundt og holder øje med hunde. Også gartnerne oplever, at der er et stort problem med løse hunde, og når de møder nogen, beder de dem også om at tage hunden i snor, siger menighedsrådsformand Anne Rosendal.

Det er bare ikke lykkedes at få alle hundeejere til at forstå, at de skal holde deres hund i snor på kirkegården, selvom der er skilte ved indgangen, og domsognet har spredt budskabet i deres nyhedsbrev.

Formanden tror ikke helt på, at flere skilte vil gøre udslaget. I sidste ende handler det om indstillingen hos hundeejerne, og at de respekterer snor-reglen.

- Ellers er vi nødt til at tage spørgsmålet om hunde på kirkegården op. Så må vi jo forbyde det, hvis folk ikke kan holde dem i snor, siger Anne Rosendal.

En svær balance Hun er dog ikke meget for at gå forbudsvejen, for kirkegården vil også gerne være et sted for andre end dem, der besøger gravsteder. Det er bare svært at gøre alle tilfredse.

- Der er rigtig mange, der bruger kirkegården som park, og det gør jeg også selv. Da jeg var barn, var jeg ikke i tvivl om, at jeg skulle gå stille på kirkegården, men sådan er verden ikke mere. Det er en balance mellem, om børn må løbe eller fange pokémons, eller om der skal være helt stille. Hvis vi skal sørge for, at der er ordentligt og fredeligt hele tiden, skal vi have mange mand gående, og det er der ikke penge til, siger Anne Rosendal.

Når det kommer til Pokémon Go, er det nyt for hende, at Østre Kirkgård er et hotspot og derfor tiltrækker særligt mange. Hun er derfor heller ikke bekendt med muligheden for at fjerne hotspottet, men det vil hun undersøge nærmere.

Også Gråbrødre Kirkegård har parkpræg, men indtil videre har domsognet ikke kendskab til, at der skulle være de samme hundeproblemer dér, som er der på Østre Kirkegård, men det kan komme i takt med, at der kommer flere nye gravsteder på Gråbrødre.

