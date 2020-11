31-årige Mie Packert, der drømmer om at blive SOSU-assistent, glæder sig over den nye mulighed for at starte på uddannelsen i Roskilde.

Løn skal skaffe flere SOSU-elever

Roskilde - 04. november 2020

For at få flere unge til at starte på uddannelsen som SOSU-assistenter i Roskilde, skal de unge nu have løn i elevtiden - fremfor kun at få SU.

Social- og sundhedsområdet har længe savnet varme hænder, mens der stadig kommer flere ældre, men nu lysner situationen. Roskilde Kommune modtager nemlig 4,2 mio. kr., der skal bruges på at tiltrække og fastholde flere social- og sundhedshjælpere samt -assistenter, som et led i en ny treparts-aftale.

Ved siden af el-cykler og en mentorordning til nuværende elever skal pengene nemlig også bruges på at ansætte elever med løn i stedet for SU allerede på grundforløbet af uddannelsen.

Hvis man kun får SU, kan den første del uddannelsen nemlig være svær at gennemføre for mange af de ældre elever, der måske ofte har en familie at skulle forsørge. En af dem er 31-årige Mie Packert fra Roskilde:

- Jeg har længe gerne vil starte på grundforløbet, men det er svært at leve på SU, når jeg både har børn, hus og bil. Det hænger bare ikke sammen for mig, siger hun.

Lyst til noget andet

Mie Packert blev færdiguddannet socialrådgiver i 2017, men blev hurtigt gravid med tvillinger.

Da hun kom tilbage igen efter endt barsel, havde hendes prioriteter ændret sig. Det var ikke længere nok at møde borgerne bag en skærm.

Hun ville ud og være sammen med borgerne, der hvor man ifølge hende selv virkelig kan gøre en forskel. Derfor arbejder hun i dag, som ufaglært i Roskildes ældrepleje:

- Jeg er rigtig glad for at arbejde i ældreplejen, men jeg vil også gerne have papir på de ting, jeg kan, forklarer hun.

Flere SOSU-elever

Treparts-aftalen blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i maj 2020 for at afbøde de store konsekvenser af corona. Dermed modtager kommunerne rundt om i landet samlet modtager over en halv milliard kroner i form af tilskud og lønrefusion.

De mange penge kommer fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til at få flere i praktik på uddannelserne. Det er Morten Gjerskov (S), der er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, særdeles tilfreds med:

- Vi ønsker den bedste hverdag for borgerne i Roskilde. Det gælder også for de ældre, som der bliver stadig flere af i fremtiden. Derfor er vi glade for på denne måde nu at kunne få flere og andre, SOSU-elever, siger han.

Etablerede elever

Bor Viktor Jensen, der er formand for Roskilde-afdelingen af FOA, (Fag Og Arbejde), som organiserer de ansatte på dette område, er også meget tilfreds:

- Når kommunen kan tilbyde løn under grundforløbet i stedet for SU, så kan vi gøre uddannelsen interessant for nogle mere etablerede typer elever. Særlig dem med børn og familie, hvor det kan være svært at leve på en SU, fortæller han.

Pengene skal anvendes i 2020, og eventuelt ubrugte midler vil blive modregnet i den samlede opgørelse i forhold til kommunernes corona-udgifter. Derfor forventer Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde, at ovenstående indsatser bliver igangsat i 2020.