Lømmel har fået en ny start takket være en sød kæreste

Det var på Bønnelyckes Plads i Roskilde, politiet anholdt den 19-årige, der havde fået en kammerat til at hjælpe med at slæbe et bredt udvalg af våben. Foto: Steen Østbjerg

Det så temmelig alvorligt at for et par teenagere, da de i februar sidste år blev anholdt af politiet en onsdag aften ved Bønnelyckes Plads i Roskilde.

De to, som dengang var 17 og 19 år, var på vej væk fra Schmeltz Plads, hvor de var blevet set, da de knuste bagruden i en delebil fra Green Mobility, og da de blev anholdt, havde den ene en bærepose, som indeholdt et bredt udvalg af knojern, foldeknive, bajonetter og dolke, mens den anden slæbte på en papkasse, der viste sig at indeholde 29 pebersprays.