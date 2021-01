Løbere i rigmandskvarter forvekslet med tyve

En person, der står ved en bil på Frederiksborgvej og ser ud til at holde udkig.

Det kunne ligne et indbrud under opsejling på liebhavervejen i Roskilde, og det var med den mistanke, en opmærksom borger tirsdag aften ringede til politiet.

En patrulje kom til stedet og fik fat i nogle lovlydige borgere, som havde aftalt at mødes på stedet for at løbe sig en tur i den friske, kolde luft.