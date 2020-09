Løb en tur på stranden og fjern affald

Der er både mulighed for at dyrke motion og samle affald ind, når Sparta Atletik og Løb inviterer til gratis ploggingløb lørdag den 19. september på straden i Jyllinge i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Kommune.

»Plogging« kommer fra Sverige og går ud på at samle affald op, mens man jogger. Både børn og voksne kan være med, fordi man løber eller går i det tempo, man har lyst til. Det handler altså ikke om at løbe hurtigst, men om at gå foran og gøre en forskel.

I Jyllinge mødes man foran Jyllinge Bibliotek klokken 10. Det er gratis at deltage, men for at overholde forsamlingsforbuddet, er tilmelding nødvendig via dette link