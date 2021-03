Se billedserie Birgit og Leif Andersen fra Tune er inde for at bytte en vare. - Vi har ikke haft muligheden for at gøre det før, så det er det første vi skal, men vi skal da nok også handle lidt. Foto: Jan Partoft

Livet tilbage i handelsgaderne

Roskilde - 03. marts 2021 kl. 06:04 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Samtidig med at solen begyndte at varme i byens gader mandag formiddag, begyndte der at spire et mindre menneskemylder frem.

Drivkraften bag de mange menneskers lyst til at komme ud i gaderne var at nu havde byens forretninger igen åbent efter to måneders corona-nedlukning.

Roskilde Avis var også på gaden, for at snakke med nogle af de mange, som var ude for at benytte sig af muligheden.

- Jeg er ude for at købe en gave, fortæller Elisabeth Nabe fra Lejre.

- Hvis der er plads i butikkerne, så vil jeg også se om jeg kan finde nogle gode tilbud.

Ingen af de folk, som Roskilde Avis talte med, havde planlagt den helt store indkøbstur. Man kunne fornemme på svarene at i første omgang var der tale om småærinder så stemningen kunne tjekkes.

Butikkerne begrænsninger på, hvor mange der må være indenfor, betød, at foran flere forretninger var der kø med pæn afstand ude på gaden.