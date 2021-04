Se billedserie Manden med det usædvanlige navn bor mindst lige så usædvanligt, og de 20 kvm er nærmest en overflod af plads til hans fire møbler.

Livet i et vinglas

Roskilde - 09. april 2021 kl. 18:13 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen

- Det er ikke perfekte, lukkede systemer, men idéen er, at de skal kunne hvile i sig selv, siger den slanke herre med den sylespidse moustache fra sin lænestol.

Mange har gennem tiderne søgt livets mening på bunden af et vinglas. El Bihrmann (ja, det hedder han) har i stedet valgt at skabe og opretholde betingelserne for liv i lukkede økosystemer i selvsamme typer vinglas.

Ganske vist er vinglassene med et rumfang på næsten en liter nok til den vel tørstige sjæl. Men ikke desto mindre er det imponerende, at Bihrmann formår at holde liv i både rejer, vandlopper og hele den maritime flora i disse næsten helt lukkede systemer - uden tilførsel af andet end lys.

- Planterne giver meget ilt. Når der er lys på, bobler de op som en sodavand, siger El Bihrmann, der er væksthusgartner udlært i Sydafrika og i Botanisk Have i København.

Små verdener El Birhmann bor spartansk for nu at udtrykke det mildt. Han har boet de sidste 22 år på det 20 kvm store klubværelse på Hestetorvet, og bortset fra en lænestol, en klapstol og et sofabord er rummet aldeles nøgent.

Bag et forhæng gemmer sig dog en madras, som han vælter ned på gulvet, når det er puttetid. Eneste dekoration på væggen er en flad montre med souvenirs fra alverdens lande og så en hylde med hans seneste passion: de livfyldte vinglas, som står på en smal hylde under LED-lys.

De små marine universer har forskellige temaer: et glas forestiller en sandstrand med en skov bagved, et andet 'The shire' fra Hobitten, et tredje et svensk Ølandsbrud, mens en urskov er inspirationen til et fjerde.

- Det er et helvedes til pillearbejde, siger El Birhmann, der har modelleret miniaturelandskaberne med troldhassel, småsten og små stykker klippe.

Alene hjemme En række forskellige vandplanter lyser grønt i glassene, og hist og her får man et glimt af en tangloppe eller en pangfarvet, rød reje fra Taiwan.

Miniature-mesteren har en forkærlighed for mange og lange rejser. 120 lande har han betrådt indtil videre, og inden længe går turen både til Island og Irland, og så må tanglopper og rejer klare sig selv.

- Målet er, at jeg kan forlade dem mindst en måned ad gangen. Hobitten har jeg ikke rørt i halvanden måned, men der begynder også at være lidt farve på vandet. Grenene nedbrydes stille og roligt, og det giver så gødning til planterne - så jeg bliver nødt til at gribe ind på et tidspunkt, siger El Birhmann tænksomt.