10-årige Liva Manniche fra Viby samler for andet år i træk ind til Knæk Cancer, hvis store indsamlingsshow løber af stablen den 24. oktober. Liva sælger armbånd og har allerede rundet 3000 kroner i hendes egen indsamling.

Liva på 10 år har mistet både farfar og farmor til kræft: Nu samler hun ind

Selv om man er 10 år gammel, så kan man godt gøre noget godt for verden. Det har Liva Manniche fra Viby sat sig for. Hun samler nemlig ind til Knæk Cancer. Og Liva har en ganske god grund til at samle ind. Hun har nemlig mistet både sin farfar og sin morfar til sygdommen, og hendes farmor har også fået konstateret kræft.