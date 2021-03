På billedet ses lærer Halfdan med hunden Frede og 3 elever far H klassen: Christoffer, Sebastian, og Jakob. Og lærer Stine. De sender eleverne ud i Roskilde i små hold til fotosafari. De skal tage billeder af, hvordan man kan se corona i bybilledet. - Det er så hårdt at sidde hele dagen foran skærmen. Bagefter er der lektier og dem tager man så også lige, når man er i gang. Det er virkelig demotiverende at være hjemme, siger Christoffer, Sebastian og Jakob fra H klassen (ordblindeklasse på hf).

Liv i Læderstræde

Nogle af klasserne blev sendt ud i Roskilde i små grupper for at lave fotodokumentation. Andre hold var i gange med at finde ud af, hvad der ligger tilbage af gamle kirker eller klostre i byen ud fra et kort.