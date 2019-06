Se billedserie Naturfotograferne Helle og Uri Løvevild Golman fik i går overrakt Lise Nørgaard Legatet af Lise Nørgaard, som fejrede sin 102-års fødselsdag i Korsbæk på Bakken. Uri er vokset på i Herringløse nord for Roskilde. Foto: Morten Kaiser/Korsbæk på Bakken

Send til din ven. X Artiklen: Lise Nørgaard Legatet uddelt: Går til lokale naturfotografer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lise Nørgaard Legatet uddelt: Går til lokale naturfotografer

Roskilde - 17. juni 2019 kl. 09:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For tredje gang blev Lise Nørgaard Legatet givet til personer, der i særlig grad har bidraget til at værne om naturen eller fremme kulturen. Det skete da Lise Nørgaard fejerede sin 102-års fødselsdag i Korsbæk på Bakken søndag.

Årets modtagere er naturfotograferne Helle og Uri Løvevild Golman. Parret står bag det store naturbevarelsesprojekt Wild, hvor de på fem år har fotodokumenteret verdens sidste vilde natur på alle syv kontinenter på mere end 25 ekspeditioner. De arbejder under mottoet »What You Love - You Will Protect«, og som afslutning på projektet udgives den store Wild-bog med billeder fra alle ekspeditionerne. Bogen skal overrækkes til verdens ledere med en særlig fyldepen med ordene: »Nu har du muligheden for at skrive en ny fremtid for planeten.«

På den næstsidste ekspedition i december 2017 blev parret overfaldet af en gal mand med en kniv, der gav Uri 10 stik i maven, hjertet, halsen og hovedet. Helle gik foran, og da hun opdagede, hvad der skete, kastede hun sig over gerningsmanden, og sammen fik parret vristet kniven fra ham og kom væk. Siden har de kæmpet for at komme tilbage til livet, og især Uri har fortsat store mén af overfaldet, der gjorde ham ude af stand til at gå og tale. Han sidder fortsat i kørestol, men hans tale er blevet bedre.

Lise Nørgaard er glad for at kunne bidrage til parrets fortsatte arbejde.

- Helle og Uri Løvevild Golman viser i deres arbejde med Projekt Wild deres store, fælles kærlighed til naturen, og projektet viser, hvor vigtigt det er, at vi fortsat beskytter og bevarer verdens vilde natur og vilde dyr. Jeg er glad for, at legatet kan bidrage til deres fortsatte arbejde med oprettelsen af parrets fond og udgivelsen af Wild-bogen, siger den berømte fødselar i en pressemeddelelse.

Fotografparret er beæret over at modtage Lise Nørgaard Legatet, der skal bruges til deres fortsatte arbejde på Projekt Wild.

- Det fine legat vi modtager, vil indgå i de 300.000 kroner, som vi arbejder på at skrabe sammen som det lovpligtige indskud i stiftelsen af en fond. Fondens første opgave er at få udgivet Wild-bogen, der vil være en platform for budskabet. Derudover vil fonden arbejde direkte med at rejse penge til naturbevarelse, beskyttelse af vilde dyr og ikke mindst dokumentation og oplysning om behovet for beskyttelse af vilde dyr og den sidste vilde natur, fortæller de.

Uri Golman er vokset op i Herringløse nord for Roskilde, hvor hans forældre stadig bor, og i tidernes morgen gik han på Roskilde Handelsskole, hvor planen var at overtage far Steens tøjbutikker. Men Uri gik sine egne veje, og er endt som en fantastisk naturfotograf sammen med sin kone Helle, der er uddannet arkæolog, men naturen har også altid trukket i hende, så hun blev ranger og naturrejseleder over hele verden, men særligt i Grønland og Afrika.