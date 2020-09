Send til din ven. X Artiklen: Lisbet er frivillig i 2.a.: Det er win-win Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lisbet er frivillig i 2.a.: Det er win-win

Roskilde - 19. september 2020 kl. 11:20 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvordan staver man til svensknøgle? spørger en dreng fra 2.a på Lynghøjskolen, som sidder med sin danskbog om Ida og Emil. Lisbet Svendsen staver det for ham, og han skriver ned med store blokbogstaver. SVENSKNØGLE.

Hver torsdag hjælper 65-årige Lisbet Svendsen frivilligt til i 2.a og 2.b, når klasselærer Tina Kristiansen underviser i dansk og matematik.

Da Lisbet gik fra pædagog til efterlønner, ledte hun efter et frivilligt arbejde, hvor hun kunne lægge et par timer om ugen. Her faldt hun over foreningen Skolens Venner, som startede i Roskilde i 2013. Hun meldte sig til, og det har hun ikke fortrudt et sekund, fortæller hun.

- Det er en win-win-situation. For mig er det givende og dejligt. Jeg føler mig værdsat, og jeg synes også, jeg har noget at give igen.

En skoleven er frivillig og hjælper en lærer i klassen to-fire timer om ugen.



Skolevennen er en ekstra voksen, der f.eks. hjælper elever i gang med opgaver, understøtter læsning, holder koncentrationen og lægger øre til stort og småt.



Skolens Venner har 131 frivillige fordelt på 45 skoler i 18 kommuner.

Roskilde er den største lokalforening med 50 frivillige på ni skoler er frivillig og hjælper en lærer i klassen to-fire timer om ugen.Skolevennen er en ekstra voksen, der f.eks. hjælper elever i gang med opgaver, understøtter læsning, holder koncentrationen og lægger øre til stort og småt.Skolens Venner har 131 frivillige fordelt på 45 skoler i 18 kommuner.Roskilde er den største lokalforening med 50 frivillige på ni skoler Det giver ro at være to Der er 50 skolevenner i Roskilde på ni forskellige folkeskoler. Klasselærer Tina Kristensen ønskede sig en skoleven og blev sat sammen med Lisbet. I dag har de to kvinder samarbejdet i et år.

- Det giver en ro at være to en gang imellem. Børnene ved, at hvis jeg ikke lige er til stede, så kan de spørge Lisbet. Jeg synes, det er rigtig rart, siger Tina.

Det samme gælder for børnene. En lille skov af hænder bliver rakt i vejret til spørgsmålet om, hvordan det er at have Lisbet som skoleven.

- Det er rart, at der er to, så kan de være to steder. Så er der mere ro, i stedet for at der er et sted, hvor børnene larmer, siger Alba.

- Jeg har det lidt svært ved at lade være med at tale nogle gange, og så kommer Lisbet ned og får mig til at lade være, siger Hjalmar.

Både børn og lærer ville foretrække, hvis de altid var to voksne i klassen. Det er dog ikke realistisk.

- Det er der simpelthen ikke ressourcer til. Det ville være fantastisk, hvis man havde tilknyttede pædagoger, men det er der mere eller mindre ikke noget, der hedder længere, siger Tina, der synes, Skolens Venner er en rigtig god løsning.

Hvordan er det at have Lisbet med i timerne? - Jeg synes det er dejligt, for når Tina ikke kan komme rundt til os alle og hjælpe, så kan Lisbet, svarer Laura fra 2.a. Foto: Kim Rasmussen

En bedsteforælder-rolle - Lisbet, jeg tænker, du tager fem af drengene med ud i fællesrummet, siger Tina. Når Lisbet er der, deler de sig ofte op.

- Ej, hvorfor er det kun drenge? spørger en pige fortørnet.

- I ville også med Lisbet ud? spørger Tina.

- Jaaa, Lisbet! bifalder en anden pige.

- Vi laver en pigetur en anden dag, siger Lisbet og går ud med drengene.

I fællesrummet forsøger hun at motivere dem til at lave deres danskopgaver, men hun kan ikke bestemme over dem. Det er ikke hendes ansvarsområde, men lærernes, fortæller hun.

- Jeg har som sådan ikke noget ansvar. Jeg har sådan en bedsteforælder-rolle. Jeg skal bare være den rummelige, og den der giver et kram, når de synes, det er svært.

fff Flere af børnene kender Lisbet Svendsen fra den børnehave, som hun var pædagog i før, men efter et år i klassen, føler hun, at hun kender dem alle godt. Foto: Kim Rasmussen