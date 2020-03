Lis Sørensen i Roskilde Bypark

Når de lange, lyse sommeraftener er over os, er det tid til koncerter i Byparken. Hver tirsdag i juli arrangerer Roskilde Kommune og Gimle koncerter i Roskilde Byparks helt særlige rammer.

En æres-DMA, Arena-koncerter med Anne og Sanne og en anmelderrost biografi - Lis Sørensen havde et heftigt 2019, og i 2020 sænker Lis Sørensen ikke farten, men fortsætter sin enestående karriere med at spille en masse koncerter landet over.