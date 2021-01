Lis Hacke 70 år

Lis Hacke fylder 70 år den 21. januar.

En af Roskildes kendte og vellidte skikkelser Lis Hacke fylder 70 år den 21. januar.

Hundreder af byens børn har gennem årtier haft stor glæde af hedes indsats i en række af kommunens klubber, lige fra Viadukten på Præstemarksvej, Hedeboparkens Fritidscenter, Ungdommens Hus, og nu hos fritidsklubben Kildegården.

Her har hun altid arbejdet med forskellige kreative aktiviteter, ikke mindst syning, hvor der stadig er kø ved maskinerne.

Lis er født og opvokset i det, som dengang var bondelandet udenfor Roskilde. Forældrene havde en gård på hjørnet af Københavnsvej og Marbjergvej, hvor Mercedes-forhandler Hessel nu ligger.

Skolegangen foregik på den anden side af vejen i den gamle Store Hede Skole, der i folkemunde blev kaldt 'markskolen'. Efter folkeskolen var hun en tur på den røde arbejderhøjskole i Esbjerg, hvor Christian Kelm-Hansen dengang var forstander.

Folkekøkken

Som landmandsdatter blev Lis fra lille opdraget til at hjælpe til med meget praktisk arbejde på gården, og hun er en særdeles habil 'madmor', som mange gæster i årenes løb har været glade for at besøge.

Et par gange om året laver hun en ordentlig portion suppe. Det er nærmest et folkekøkken, for her er nok suppe til nær og fjern, naboer, venner og familie. Sådan foregår det også med andre af hendes favorit-retter som f.eks. frikadeller flere gange om året.

Lis er meget glad for at læse bøger, der kommer fra forskellige roman-genrer.

Mens hun arbejdede i Viadukten løb hun også sammen med sin nuværende ægtemand Dan.

Lis har to børn og tre børnebørn, og under den nuværende corona har hun og Dan haft ekstra travlt med at være sammen med dem.