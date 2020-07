Lars Lindskov er træt af at få kritik for at bidrage til lokalsamfundet i Roskilde. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Lindskov træt af udskamning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lindskov træt af udskamning

Roskilde - 09. juli 2020 kl. 11:41 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Divaer.

I et kommentarspor på Dagbladet Roskildes Facebook-side er lokalpolitikeren Lars Lindskov (K) ikke tilfreds med, at Roskilde KFUM ikke vil have noget med FC Roskilde at gøre, så længe klubben ejes af en "papkassemand". Lindskov er desuden træt af, at blive kritiseret for at forsøge at samle og støtte byens initiativer.

- Jeg kalder ikke KFUM for divaer, men helt generelt synes jeg, det er ærgerligt, at folk og klubber, som ikke bidrager til sammenhængskraften i vores by, skal udskamme andre. Folk, der ikke vil være med i et fælleskab på grund af bestemte personer eller interesser, er divaer. I har jo selv skrevet en artikel om nogle personer, der ikke vil have med FC Roskilde at gøre, så længe Carsten Salomonsson (klubejer, red.) er der, og det er diva-holdning. Mennesker bliver udskammet, og det bryder jeg mig ikke om, siger Lars Lindskov i en uddybende kommentar til Dagbladet.

- Både som politiker, erhvervsdrivende og som menneske synes jeg, vi skal tale vores by og forskellige klubber op, og folk, der kun vil tale ned og splitte gør ikke noget godt for vores lokalsamfund og fællesskab. Hvis man stiller krav om, at der er nogen man godt vil være sammen med og andre, man ikke vil være sammen med, så synes er de en diva-attitude, siger Lindskov, der i flere omgange har været i skarp i dialog på Facebook med Kresten Kold og Lars-Christian Brask, der sidder i byrådet for Liberal Alliance.

Lars Lindskov henviser til Roskilde KFUMs sportschef Pierre Overgaard, der i et interview i går sagde, at klubben ikke vil samarbejde med FC Roskilde, så længe klubben ejes af en »papkassemand« - altså en eneejer. KFUM vil gerne i en dialog med moderklubben RB06 om et samarbejde, men i praksis lader det sig ikke gøre, da RB06 sidder på den licens, FC Roskilde spiller på.

Har du forståelse for, at KFUM er forbeholdne i forhold til et samarbejde?

- Nej. I de år, jeg har siddet i byret, har der altid været ballade mellem klubberne. Der kommer altså en mand ind i FC Roskilde (Carsten Salomonsson, red.), som smider penge i klubben, der har underskud og er ved at gå konkurs (marts sidste år, red.), og han får den reddet og vendt om, og så skal han udskammes i stedet for at få hjælp. Jeg har ingen særlig veneration (forkærlighed, red.) for hverken Carsten Salomonsson eller FC Roskilde, men jeg har en veneration for folk, foreninger og aktiviteter, hvor man bidrager og forsøger at gøre noget. Gratisterne på forreste række, der pifter af skuespillerne, synes jeg ikke, vi har brug for i et lokalsamfund, siger Lindskov.

Han er også træt af at blive skudt i skoene, at han skulle have noget med FC Roskilde at gøre.

- Jeg har betalt 50.000 kr. gennem mit holdingselskab til Alletiders Netværk (der var med til at redde FC Roskilde fra konkurs sidste år i marts, red.). Det samme har en stribe andre lokale virksomheder for at bakke op, og jeg støtter alle mulige andre foreninger og initiativer. Der er 900 foreninger i Roskilde, men jeg kan ikke støtte dem alle, men gør det i det omfang, jeg har mulighed for det økonomisk, siger Lindskov.

- Hvorfor skal jeg så udskammes for at have særlige interesser i FC Roskilde eller Alletiders Netværk, når Lars-Christian Brask som bestyrelsesformand i LH Hockerup har skrevet under på at give dobbelt så meget som mig? Jeg bryder mig ikke om det her, siger Lars Lindskov.

- Jeg vil hylde og hædre ildsjæle, der bidrager til sammenhængskraften, og jeg opfordrer alle i vores lokalsamfund til at stå sammen om vores by og kommune. Det er min intention. Men efterhånden fortryder jeg, at jeg overhovedet har været med til at investere i vores lokalsamfund, for hvis man ikke får andet end en skidtspand i hovedet for det, så skal man lede efter nogle andre, der vil bakke op.