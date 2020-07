Se billedserie Bandet Joyce har på kort tid fået succes på den danske rockscene. Det skulle have kulmineret med en koncert på Roskilde Festivals Rising-scene, men i stedet spillede de onsdag i Bibliotekshaven. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Lindring af live-tørsten

Roskilde - 23. juli 2020

De skulle have spillet PÅ Roskilde, men må nu tage til takke med en koncert i Roskilde. Det fremadstormende band Joyce - som har rødder i Roskilde - var dog på ingen måde mærket med skuffelsen over at gå glip af deres drømmes mål, da de onsdag aften spillede en lille koncert i Bibliotekshaven.

Det er en slags plaster på såret for både dem og det publikum, der må gå gennem sommeren uden festival eller anden af den livemusik, der plejer at dominere årstiden. Ikke at bandet lægger skjul på, at en sidde ned-koncert slet ikke kan hamle op med festivalens Rising-scene, der skulle være kulmination på et år, hvor de er gået fra ingenting til at blive udråbt som dansk rocks fremtid.

- Det er der ikke rigtig noget, der kan erstatte. Vi valgte at udgive en plade i stedet, hvilket er en rimelig fed substitut, sagde forsanger Sebastian Wegener om det aflyste festivaljob i en snakke-session med bandet inden selve koncerten.

Billetter revet væk Den struttende forsanger var under koncerten det klareste udtryk for, at bandet har en live-tørst at stille i denne coronasommer, hvor albummet »Formskifter« skulle have været luftet.

At også publikum higer efter en rigtig koncert har biblioteket mærket, da de udbød det begrænsede antal gratis billetter.

- Billetterne er blevet revet væk. Vi startede med at sætte 50 til »salg«, og de blev udsolgt med det samme, og da vi satte resten til salg, røg de også med det samme, siger musikbibliotekar Sofie Jekel.

Selv med udsolgt var der selvfølgelig god plads i Bibliotekshaven, men lige så snart Joyce slap kræfterne løs, begyndte der at komme nysgerrige til for at stille sig bag plastikbåndet rundt om haven for at lytte med.

Koncerten var den ene af to, som Roskilde Bibliotekerne og Roskilde Festival Højskole i samarbejde præsenterer. 5. august lægger højskolen scene til Ganger, som også skulle have optrådt på Roskilde Festivals upcoming-scene.

I lørdagens »Weekend« kan du læse et stort interview med Joyce.