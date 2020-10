En 57-årig mand er blevet frifundet i retten for at have bedraget bilforhandleren Ejner Hessel A/S på Københavnsvej i Roskilde. Et flertal af dommerne lod sig overbevise af hans forklaring om, at han var blevet presset til at gøre det. Foto: Kim Rasmussen

Lille fisk tvunget til at fup-lease Mercedes

Roskilde - 13. oktober 2020 kl. 15:47 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

En mand kommer ind hos en automobilforhandler og leaser en bil. Han viser kørekort og sundhedskort, skriver under på leasingkontrakten og kører væk i bilen, som kort efter forsvinder fra Jordens overflade. Bilforhandleren får aldrig en krone, og længe, længe efter dukker bilen op i Tyskland, hvor den er til salg hos en forhandler.

Sådan gik det for sig i 2015 hos Mercedes-forhandleren Ejner Hessel A/S i Roskilde, som derfor måtte vinke farvel til en spritny Mercedes-Benz C220. Men ham, de blev snydt af, var rimelig let at finde. Det var en 57-årig mand fra Glostrup, som blev meldt til politiet med henblik på retsforfølgelse.

Selve straffesagen er først gennemført nu, og den endte med frifindelse. Det blev han også i 2017, hvor sagen ganske vist handlede om leasing af en anden bil, der forsvandt, men historien, han fortalte, var den samme:

Tvivlsomme personager

Manden havde mistet alle sine papirer engang i 2014 eller 2015, hvor han ganske vist ikke meldte til politiet, fordi hans liv flød, så han havde meget andet at tænke på.

Dengang arbejdede han for nogle tvivlsomme personager, sagde han og gættede på, at det meget vel kunne være de folk, der havde snuppet hans tegnebog med alle hans personlige papirer for at misbruge dem. De havde tilbudt ham konsulentarbejde, men han fik aldrig sine penge, og de var generelt truende, så da de gav ham besked på, at han skulle køre til Roskilde og hente en bil, turde han ikke andet.

Bilen parkerede han på en p-plads i Avedøre, hvorfra han blev hentet og kørt hjem. Mercedesen så han aldrig siden.

Han var stadig bange for repressalier fra de personer, der havde givet ham opgaven. Han gættede på, at det var banderelateret, så han valgte at holde tand for tunge om deres identitet - men han kendte intet til, hvor bilen var forsvundet hen, sagde han.

Troværdig forklaring

Den udlægning holdt som nævnt vand i fogedretten, og det gjorde den også i byretten, hvor han blev frifundet for bedrageri.

To dommere fandt hans udlægning troværdig og noterede desuden, at der ikke havde været foretaget nogen grafologisk undersøgelse af den underskrift, der var på leasingkontrakten, som ifølge den 57-årige måtte være underskrevet af andre end ham selv.

Desuden var der kun skriftlige beviser, så ingen vidner var indkaldt for at sige, om de eventuelt kunne genkende manden nu, fem år senere, og så talte det også til mandens fordel, at hans historie var præcis den samme, som han fortalte i fogedretten for tre år siden.

En enkelt dommer ville have fundet ham skyldig, blandt andet fordi der ikke var skygge af bevis for, at bandebagmændene findes i virkeligheden, eller for at hans personlige papirer vitterlig blev stjålet, men rettens afgørelse træffes ud fra en flertalsafgørelse, og med dommerstemmerne 2-1 faldt den ud til fordel for den 57-årige, som blev frifundet for bedrageri.

