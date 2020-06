Den 34-åriges lille iværksætterselsab modtog store beløb fra bl.a. et finsk og et spansk firma, som troede, de betalte fakturaer til deres danske leverandører. At pengene dukkede op på den 34-åriges firmakonto, vakte ikke hans mistanke, for han ventede store indbetalinger fra netop de to samme lande efter en store leverance, forklarede han i retten. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Lille Roskilde-firma i centrum for sag om bedrageri i stor stil

Et lille iværksætterselskab i Roskilde og dets 34-årige ejer er omdrejningspunktet for en sag om groft databedrageri, som kører i Retten i Roskilde.

