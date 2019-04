Se billedserie Ild i Gilden håber på 700-800 deltagere ved festivalens tredje udgave, hvor blandt andre Dreamers? Circus spiller. Billedet er fra den første festival i 2017. Foto: Lars Kimer

Lille Roskilde-festival skruer op for blusset

Roskilde - 14. april 2019 kl. 06:48 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Ild i Gilden løber af stablen i pinsen, vil den ikke længere være den lilleputfestival, den startede ud som i 2017.

Den akustistiske folkfestival på den gamle naturskole Gildesgård stiler mod 700-800 deltagere, og for at nå derop har de hyret nogle store navne inden for genren.

Størst er trioen Dreamers' Circus, som blandt sine medlemmer har Roskilde-violinisten Rune Tonsgaard Sørensen, og som er blevet et hit uden for folkscenen og blandt andet har optrådt på Roskilde Festival. Men også internationale navne som svenske Nordic, canadiske Geoff Berner og finske Antti Paalanen er kommet på plakaten.

Det er blandt andet lykkedes foreningen bag Ild i Gilden at hente de navne, fordi Gimle har sponsoreret nogle koncerter, Folk Roskilde har sponsoreret én, og kommunen har givet et tilskud fra puljen til store arrangementer.

Det betyder, at festivalen har brugt omkring dobbelt så mange penge på bookinger end sidste år. Ifølge formand Daniel Nayberg er der både noget lystdrevet og rationelt bag de større ambitioner.

- Dels vil vi gerne se, hvad det kan, og dels kan det tiltrække nok publikum til, at festivalen kan blive bæredygtig på lang sigt. Og så booker vi nogle af de navne, vi selv synes er fede. For eksempel har vi drømt om at booke Dreamers' Circus, siden festivalen startede, siger han.

For at give alle mulighed for at deltage, bestemmer man selv prisen på en billet til festivalen. Der er lige nu et minimum på 50 kroner, som vil stige frem mod start, men de håber på gennemsnitligt 300 kr. pr. billet for at have til bands, teltplads, toiletter og scener.

Sidste år var der 350 mennesker til Ild i Gilden, hvilket var en fordobling fra første år, og det foreløbigt går det meget godt med at nålet målet om endnu en fordobling.

- Det går strygende lige nu. Jeg tror, vi har solgt omkring 150-200 billetter, og det er meget mere end sidste år på det her tidspunkt. Vi har sat et maksimum på 800, siger Daniel Nayberg og forklarer, at der er plads nok til flere mennesker, men det kommer til at knibe med faciliteter til at lave mad til dem.

Den tre dage lange festival byder på 14 koncerter, fællesspil og »buskspil«. Dagene starter med yoga og morgenmad klokken 9 og program frem til midnat.