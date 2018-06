Foto: Lars Kimer

Lille Peugeot i ulykken alle frygter på Frederiksborgvej

Roskilde - 04. juni 2018 kl. 12:06 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag eftermiddag skete et af de uheld som de fleste bilister, der dagligt benytter Frederiksborvej, har i baghovedet som »worst-case«. Det skriver dit lokale dagblad, DAGBLADET Roskilde.

En 39-årig mand fra Svebølle kom kørende fra nord, og her holdt han så helt stille i overhalingsbanen lidt ud for vindmøllerne ved Risø, da han skulle svinge på tværs af vejen, og ind ad en grusvej på østsiden af vejen.

Det overså en 61-årig mand fra Gæsted. Han var trukket ud i overhalingsbanen, hvor han i sin varebil hamrede op bag i den lille hvide Peugeot 108, som den 39-årige var kørende i.

Sammenstødet var så voldsomt, at Peougeoten blev skubbet helt over i den nordgående vejbane. Her havde en 63-årig mand fra Sjællands Odde ingen chance for at undvige Peugeoten, som endte med også at blive ramt frontalt. Den 63-årige var også kørende i en mindre personbil.

På trods af, at Peugeoten næppe kommer på vejen igen, så beretter politiet, at den 39-årige slap fra uheldet med en flænge i hovedet, som han blev behandlet for på Køge Sygehus.

Den 39-åriges nuværende tilstand kender politiet dog ikke.

- Det var et vidne, som kunne fortælle os, at den 39-årige holdt stille for at svinge. Det må man jo gerne fra en overhalingsbane. Men vi ved også, at det er virkelig farligt at holde netop sådan et sted, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Der var ikke spiritus involveret i ulykken, og hastigheden har også været relativt begrænset, uden at politiet dog er i stand til at sige, om der er blevet kørt hurtigere end de tilladte firs.

- Der er primært tale om manglende uopmærksomhed ved uheldet, siger Martin Bjerregaard.

Uheldet skete klokken 15.58 og vejen var spærret i begge retninger fra 16.14 til 16.47.