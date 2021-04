Sådan forestiller arkitekterne Cornelius & Vöge sig, at anløbsbroen ved Sagafjord skal tage sig ud, når en ny anløbsbro står færdig.

Liljeborg fremme med pungen: Sagafjord får ny anløbsbro

Sagafjord skal have en smuk anløbsbro. Det er bundlinjen i det ønske som skibsrederen Winnie Liljeborg har fremsendt til kommunen gennem sit firma Liljeborg Ejendomme.

Projektet er todelt og omfatter en ombygning af broen, så der skabes to lommer på broen, hvor der gives adgang til Sagafjords øverste og nederste dæk. Projektet vil betyde, at adgangen bliver lettere, fordi der bliver tale om flydebroer, der altid holder samme afstand til uanset vandstanden i fjorden.