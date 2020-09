Liljeborg Fonden vil bygge hovedsæde ved Risø

Hvilken fond, der er tale om, er endnu ikke offentliggjort, men gården blev i august 2019 købt af Liljeborg Ejendomme A/S for 4,1 millioner kroner. Firmaet ejes 100 procent af Winnie Liljeborg, som er stifter af Liljeborg Fonden.

Politikerne var enige om at nikke ja, til at der bliver sat gang i et arbejde, som skal lede til, at fonden kan få lov til at få sin ønskede placering. Fonden har set sig varm på gården Dyskærgård, som ligger nogenlunde mellem Veddelev og Risø på Frederiksborgvej, lige syd for DTU-Risø stribe af vindmøller.