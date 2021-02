Ligeglad med nedlukning: Politiet lukker skønhedsklinik for fjerde gang

Selvom ejeren af en skønhedsklinik i Roskilde allerede har overtrådt forbuddet om at holde lukket for offentligheden på grund af Covid-19 hele tre gange, så har det ikke haft den store indvirkning på ejere.

- Vi har igen sigtet en skønhedsklinik i Roskilde for - desværre - at overtræde forbuddet om at holde lukket for offentligheden på grund af Covid-19-pandemien. Vi håndhæver loven, og vi har flere patruljer, som kun har til opgave at føre tilsyn, skriver Midt og Vestsjællands Politi på Twitter.

Ifølge B.T havde politiet lørdag endnu en gang fået et tip om, at skønhedsklinikken havde gang i biksen.

- Vi kom forbi og kunne se, at der var åbent for offentligheden: Der var kunder i butikken, og det går ikke. Det er en overtrædelse af forbuddet, så vi skred ind og lukkede forretningen,« siger Lars Galasz, vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Både bestyreren og ejeren blev i den forbindelse sigtet, og de fik igen hver en bøde på 10.000 kroner.

De tre andre gange politiet har været forbi var den 9. januar, 20. januar og i forrige weekend.