Stemningen er generelt fredelig på Summer Days, men fredag aften fik politiet sin første sag. Billedet her er taget lørdag eftermiddag. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Lige som på Roskilde: Forsøgte at hoppe over hegnet på Summer Days Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lige som på Roskilde: Forsøgte at hoppe over hegnet på Summer Days

Roskilde - 28. juni 2021 kl. 12:20 Kontakt redaktionen

Politiet er til stede på Roskilde Festivals nye begivenhed Summer Days, men har indtil videre ikke haft meget at lave. Det fik de dog fredag aften, hvor vagterne på Dyrskuepladsen var udsat for en »Roskilde Festival-classic«: En person uden billet, som forsøgte at hoppe over hegnet.

Det drejede sig om en 16-årig mand fra Frederiksværk, som blev tilbageholdt af vagterne, efter at han flere gange havde prøvet at komme ind til arrangementet ved at hoppe over hegnet, selv om han ikke havde billet.

Da han blev tilbageholdt, hidsede han sig op og slog ud efter vagterne, der tilkaldte politiet. En patrulje kom frem til Dyreskuepladsen, hvor den 16-årige blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen ved i spirituspåvirket tilstand at have optrådt voldeligt.

Den 16-årige, som var blevet erklæret for anholdt, forsøgte at stikke af fra betjentene. Han blev dog indhentet efter cirka 200 meter og blev også sigtet for at flygte fra politiet. Han blev visiteret, hvor han blev fundet i besiddelse af 0,4 gram skunk (hash), som han blev sigtet for at besidde.

Politiet underrettede den unge mands værge og de sociale myndigheder om anholdelsen. Han blev afhørt til sagen, hvor han erkendte, at han havde opført sig dumt. Den 16-årige blev løsladt senere på aftenen, og han kan nu forvente at høre mere fra politiet i sagen.

relaterede artikler

Madboden Brazil: Summer Days er en mere stille affære 27. juni 2021 kl. 09:11

Musikken kom stille fra start på Summer Days 25. juni 2021 kl. 13:18